Iran: Borrell, su incidente aereo tutte ipotesi sono aperte

- Per quanto riguarda lo schianto dell'aereo ucraino vicino a Teheran, mercoledì scorso, tutte le ipotesi sono aperte. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa. "Non ho novità da condividere con voi rispetto all'incidente dell'aereo ucraino. Tutte le ipotesi rimangono valide, vi è una indagine in corso e gli investigatori faranno il loro lavoro. Non posso dirvi nulla, perché non so la causa. So che alcuni leader hanno anticipato questa possibilità che non sia un incidente, ma non lo sanno e sarebbe irresponsabile da parte mia dare delle notizie su una questione così delicata senza avere informazioni specifiche", ha detto. (Beb)