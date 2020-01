Aerotrasporto: Spirit AeroSystems licenzia 2.800 lavoratori a Wichita per riduzione produzione Boeing 737 Max

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Citando la "continua incertezza" che coinvolge il 737 Max della Boeing, Spirit AeroSystems, fornitore di componenti per aerei, ha inviato lettere di licenziamento a circa 2.800 dipendenti nel suo stabilimento di Wichita in Kansas. Il "Washington Post" riferisce che circa metà delle entrate annuali di Spirit proviene dalla fornitura di componenti per il Max che è stato messo a terra per mesi dopo due incidenti mortali. A dicembre, Boeing annunciò che avrebbe interrotto indefinitamente la produzione dell'aereo partire da gennaio. Spirit ha dichiarato che Boeing non gli ha comunicato per quanto tempo durerà la sospensione della produzione, né ha fornito informazioni su come potrebbero essere i futuri tassi di produzione. Boeing, a sua volta, sta aspettando notizie dalla Federal aviation administration (Faa) in merito a quando gli aerei saranno autorizzati a volare di nuovo. (segue) (Was)