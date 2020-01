Aerotrasporto: Spirit AeroSystems licenzia 2.800 lavoratori a Wichita per riduzione produzione Boeing 737 Max (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spirit sta intraprendendo questa azione a causa della sospensione della produzione di 737 Max e della continua incertezza riguardo ai tempi in cui la produzione riprenderà e al livello di produzione quando riprenderà", ha detto la società in un comunicato stampa. "Questa decisione consente a Spirit di iniziare ad allineare la struttura dei costi alla sospensione di produzione e, dopo tale sospensione, ciò che ci si attende da Spirit saranno livelli di produzione inferiori ai livelli a quelli nel 2019". La società prevede di effettuare ulteriori licenziamenti "entro la fine del mese" in due fabbriche in Oklahoma. Il Boeing 737 Max è stato messo a terra da marzo dopo che i le autorità di regolazione hanno concluso che i difetti di parte del velivolo hanno svolto un ruolo in un paio di incidenti mortali durante i quali sono morte 346 persone in Indonesia ed Etiopia. (Was)