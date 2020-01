Imprese: capo ufficio legale Alphabet lascia compagnia a indagine in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale legale di Alphabet, la casa madre di Google, sta lasciando l'azienda nel momento in cui sono sotto i riflettori le sue relazioni personali nonché presunti comportamenti scorretti sul posto di lavoro. David Drummond, riferisce "The Hill", che ha svolto un ruolo centrale in un'indagine in corso sulla condotta sessuale all'interno di Alphabet, lascerà la società entro la fine di questo mese. Un portavoce di Google ha confermato che Drummond ha informato la società che se ne andrà il 31 gennaio. L'estate scorsa, Drummond ha riconosciuto di avere avuto una relazione con un ex collaboratrice, ma ha negato molte delle accuse pubbliche che gli ha mosso la donna, spiegando che le rimostranze della collaboratrice sarebbero legate a una "difficile rottura 10 anni fa". Secondo quanto riferito, Drummond in una nota interna di questa settimana ha menzionato la recente partenza dei fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, come uno dei fattori alla base della sua decisione di lasciare l'azienda. (Was)