Usa: cresce l'occupazione, le donne sono la maggioranza della forza lavoro

- Per la prima volta in dieci anni le donne hanno superato gli uomini sul fronte dell'occupazione negli Stati Uniti, mentre i datori di lavoro creato occupazione per il decimo anno consecutivo ad indicare un'economia in crescita e dinamica nel 2020. Il numero di donne in organico, in lavoro non agricolo, ha superato quello degli uomini a dicembre per la prima volta dalla metà del 2010. Lo mostrano, riferisce il "Wall Street Journal", i dati del dipartimento del Lavoro pubblicati oggi. Le donne hanno occupato il 50,04 per cento dei posti di lavoro il mese scorso, superando gli uomini di 109.000 unità. (segue) (Was)