Usa: cresce l'occupazione, le donne sono la maggioranza della forza lavoro (2)

- Nel complesso, l'economia ha creato 145.000 posti di lavoro destagionalizzati il mese scorso e la disoccupazione è rimasta ad un minimo da 50 anni a questa parte al 3,5 per cento. Il divario tra uomini e donne sui libri paga si è ridotto negli ultimi anni, riflettendo la crescita del settore di servizi che impiega un numero maggiore di donne, in particolare quello sanitario, in forte espansione. Si tratta di un risultato diverso rispetto al periodo tra il 2009 e il 2010, quando sebbene le donne fossero più numerose degli uomini, questi ultimi avevano perso posti di lavoro in modo sproporzionato nei settori delle costruzioni e della produzione. (segue) (Was)