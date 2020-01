Usa: cresce l'occupazione, le donne sono la maggioranza della forza lavoro (3)

- Le donne rappresentano la percentuale maggiore di adulti negli Stati Uniti, ma hanno meno probabilità di lavorare rispetto agli uomini, secondo un altro sondaggio del dipartimento del Lavoro. Ma la loro partecipazione alla forza lavoro è cresciuta, specialmente tra i lavoratori più giovani e tra gli ispanici, contribuendo a far aumentare i numeri. Nel frattempo, cresce la probabilità che gli uomini svolgano lavori non retribuiti, come lavoratori autonomi o presso le aziende agricole. (segue) (Was)