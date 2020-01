Governo: M5s, buon lavoro a ministro Azzolina, istruzione al centro nostra azione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Lucia Azzolina, che ha giurato oggi nelle mani del presidente della Repubblica come ministra dell'Istruzione, i nostri migliori auguri di buon lavoro. Condividiamo la visione di una scuola italiana che funzione ma che ha bisogno di cura e di concretezza per migliorare. Dobbiamo portare i temi legati all'istruzione al centro della nostra azione politica e dell'agenda del paese". Così in una nota le senatrici ed i senatori del Movimento cinque stelle in Commissione Cultura.(Com)