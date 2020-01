Libia: Di Maio, dialogheremo con tutte le parti

- Il lavoro italiano per trovare una soluzione alla crisi libica continua nei prossimi giorni così come è andato avanti nell'ultima settimana e il dialogo è con tutte le parti. Lo ha detto, uscendo dal Consiglio straordinario Affari esteri dell'Unione europea, il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio. "C'è un embargo contro le armi che andrebbe fatto rispettare, eppure in Libia le armi entrano via mare, via terra e per via aerea. Questo non è accettabile e non è rispettoso neanche per la credibilità delle Nazioni Unite", ha ricordato Di Maio. "Lavoreremo nei prossimi giorni, come abbiamo fatto nell'ultima settimana. Il lavoro (dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza), Josep Borrell, è stato molto importante. Sosteniamo la Germania nel processo di Berlino, e quindi speriamo ci possa essere una data per la conferenza il prima possibile. E, come sempre, dialogheremo con tutte le parti, come abbiamo fatto e come stiamo facendo", ha sottolineato. (Beb)