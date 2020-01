Mediaset: Vivendi, approvazione assemblea progetto Mfe è irregolare (2)

- (segue) Per Vivendi “il nuovo piano è stato approvato solo per illegale divieto di permettere a Simon Fiduciaria (detentrice del 19,9 per cento del capitale sociale di Mediaset) di votare, basandosi su un’interpretazione delle legge italiana sui media che è contraria al trattato europeo in materia”. In aggiunta “il nuovo piano - prosegue la nota - è stato adottato ignorando le procedure italiane di legge riguardanti le fusioni transnazionali, compresi i diritti di revoca degli azionisti, e sono state semplicemente rimosse in modo palesemente ingiusto alcune clausole, senza modificare gli sproporzionati diritti concessi a Finivest”.(Com)