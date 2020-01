Ambiente: Sala, azione della giunta va vista in sua globalità

- "Alle accuse che mi vengono mosse rispondo col fatto che l'azione di una giunta va vista nella sua globalità e non respingo le accuse, ma invito a riflettere su quello che noi stiamo facendo sul cambiamento dei mezzi pubblici, dei bus, delle metropolitane, sull'incremento dello sharing e sugli interventi per la sostituzione delle caldaie". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine della visita al cantiere della M4 dello scalo di Linate delle critiche mossegli ieri dai Verdi sul taglio degli alberi al parco Bassini. "Vorrei che la mia attenzione ambientale fosse giudicata nella globalità" ha proseguito il primo cittadino sottolineando che "anche a me è spiaciuto che in via Bassini siano stati sacrificati degli alberi, ma col Politecnico ho concordato che l'ateneo avesse bisogno oggi di avere 'luce verde' sui lavori per il dipartimento di chimica e che non vedevano altre alternative a quello che si sta facendo in questi giorni". (segue) (Rem)