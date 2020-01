Ambiente: Sala, azione della giunta va vista in sua globalità (2)

- Intervenendo sulla critica mossa ieri ai Verdi sul loro scarso peso politico, il sindaco ha spiegato che "la mia critica ai Verdi non è una critica ai movimenti ambientalisti e alle idee ambientaliste ma, posto che mi han tirato in ballo loro con la loro portavoce, mi sono permesso di dire che si facciano anche loro un esame di coscienza. Siccome credo molto al tema ambientale, la mia accusa è questo tema va rappresentato e, se a oggi, loro non son stati in grado di avere forza all'interno del mondo politico, qualche responsabilità l'avranno". "Chiuse le polemiche, Milano deve andare avanti e deve fare azioni: mi è assolutamente chiaro che non potrò mai essere l'eroe dei Friday For Future ma non negherò mai dialogo e ascolto", ha concluso Sala. (Rem)