Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene al seminario organizzato dal Pd “Nord Face”.Chiostri di San Barnaba, via San Barnaba 48 (dalle 9.00)REGIONEL'assessore della Regione Lombardia allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi presenzia alla prima giornata di selezione della settima edizione dell'ACI Rally Talent, in programma al Cremona Circuit di San Martino del Lago (CR).Cremona Circuit, via Strada Giuseppina 2 - San Martino del Lago/CR (ore 9.00)L'assessore della Regione Lombardia allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, presenzia alle premiazioni del Galà della Vela 2020.Palazzo Lombardia - Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia 1 (ore 15.00)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa alla presentazione del restauro pittorico della copia del dipinto 'Noli me tangere' di Agnolo Tori detto il Bronzino, donato all'Accademia Carrara.Accademia Carrara, piazza Giacomo Carrara 82 - Bergamo (ore 16.30)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa all'Assemblea di delegazione CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) Lombardo VI Orobica.Via Fezzoli 663 - Zambla Alta - Oltre il Colle/BG (ore 18.00)VARIEPresidio della Lega presso la ricicleria Amsa in piazza delle Milizie per denunciare il degrado che da troppo tempo persiste a danno dei residenti e della città. Partecipano il deputato Igor Iezzi, l'europarlamentare Alessandro Panza, il commissario provinciale Stefano Bolognini, il capogruppo Piermario Sarina ed i consiglieri di Municipio 6, il gruppo Lega Giovani Milano.Ricicleria Amsa, piazza delle Milizie (ore 10.30)Seconda giornata del seminario del Pd “Nord Face”. Intervengono il segretario Nicola Zingaretti e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.Chiostri di San Barnaba, via San Barnaba 48 (dalle 9.30 alle 12)(Rem)