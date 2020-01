Iran: Di Maio, accelerare apertura delegazione estera Ue nel paese

- Nella crisi in Medio Oriente è importante che l'Unione europea abbia una maggiore presenza ed è per questo che l'Italia ha chiesto che si acceleri la procedura di apertura della delegazione estera dell'Ue in Iran. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, in uscita dal Consiglio straordinario Affari esteri. "Ovviamente in queste ore si discute anche dell'escalation in Medio Oriente e su questo noi pensiamo che l'accordo di non proliferazione del nucleare" vada attuato "ad oltranza, provarci con il massimo del dialogo". Inoltre, "dobbiamo tenere fede ai nostri patti fatti sulla nostra lotta al terrorismo. Abbiamo i nostri uomini e donne, i nostri militari, in quella regione, li sosteniamo, a loro va il mio pensiero e la nostra vicinanza come governo", ha aggiunto. "E allo stesso tempo serve che l'Ue abbia un ruolo maggiore nel dialogo, nel far dialogare le parti in quella regione per evitare l'escalation. Per favorire una de-escalation è importante anche una presenza maggiore dell'Ue in quella regione. Quindi abbiamo chiesto che si acceleri nell'apertura della delegazione dell'Ue in Iran perché può consentire all'Ue di dialogare ancora di più con le parti", ha proseguito. (Beb) (Beb)