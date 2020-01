Scuola: sottosegretario De Cristofaro, portare avanti lavoro degli ultimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un forte augurio di buon lavoro ai nuovi ministri Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi. Il sistema pubblico di istruzione rappresenta il principale pilastro civile, sociale e culturale del nostro Paese e oggi necessita di risorse e politiche per garantire il diritto allo studio e diminuire la dispersione scolastica". Lo scrive il sottosegretario all'Istruzione Giuseppe De Cristofaro, commentando il giuramento di questo pomeriggio dei due nuovi ministri. "Libertà di insegnamento, lotta alla precarietà, inclusione e accoglienza devono essere le sfide su cui costruire le innovazioni e i cambiamenti necessari per il sistema scolastico e universitario italiano", ha aggiunto. "Per questo sarà importante portare avanti il lavoro impostato negli ultimi mesi, per il quale ringrazio il precedente ministro Lorenzo Fioramonti, dando risposte tempestive alle giuste aspettative del mondo della scuola e dell'Università", conclude.(Rin)