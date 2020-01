Libia: Di Maio, accolta richiesta italiana di coinvolgere l'Algeria

- E' stata accolta la richiesta italiana di coinvolgere i paesi vicini alla Libia, come l'Algeria, nel percorso per risolvere la questione libica. Lo ha detto in uscita dai lavori del Consiglio straordinario Affari esteri, il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio. "E' stato un Consiglio nel quale l'Ue parla con una sola voce, porta avanti sul dossier libico un protagonismo che mancava da tempo e questo lo si deve anche all'iniziativa dell'Italia di proporre una missione dell'Ue" sulla Libia", ha detto. "Una missione che è diventata l'occasione per Josep Borrell (Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza) di incontrare (il premier libico) Fayez al Sarraj qui. Una missione che poi ha dato altri risvolti, perché negli ultimi giorni anche l'Italia è stata protagonista di vari viaggi. Sono stato a Istanbul, al Cairo, ad Algeri per chiedere a tutti di favorire il processo di Berlino. Speriamo arrivi presto una data", ha ribadito. "Siamo anche contenti che una richiesta dell'Italia sia stata accolta sulla Libia, che è quella di coinvolgere i paesi limitrofi, i paesi vicini alla Libia, come l'Algeria che ha un ruolo fondamentale nella stabilizzazione della regione", ha concluso. (Beb)