Mafia: Iannone (Fd'I): da Pd squallido tentativo di strumentalizzazione

- "Dal Pd è in atto uno squallido tentativo di strumentalizzare le dichiarazioni di un delinquente, al fine di coprire l'assenza di idee e le gravi compromissioni di propri esponenti politici nei fatti di Bibbiano". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, componente della commissione Antimafia. "In particolare Bruno Astorre e Claudio Moscardelli, entrambi sotto processo per reati contro la Pa, provano a nascondere le loro incapacità e i loro imbarazzanti trascorsi gettando fango sul centrodestra. Fd'I non si farà intimidire", conclude. (Com)