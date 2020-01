Commercio Roma: Bernabei (M5s), auspicio severissima punizione per aggressori Coia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera capitolina M5s Annalisa Bernabei esprime su Facebook vicinanza al "collega" Andrea Coia, aggredito da alcuni urtisti in piazza del Campidoglio. "Il presidente della Commissione capitolina Commercio Andrea Coia - scrive l'esponente M5s Roma - è stato aggredito da alcuni ambulanti dopo una riunione in Campidoglio con i rappresentanti di categoria. Lo hanno aspettato in piazza, circondato, spintonato e colpito alla testa. Si è potuto allontanare solo scortato dai nostri agenti della Polizia locale e dagli agenti della Polizia di Stato. Grazie al lavoro della commissione Commercio, si sta cercando di portare decoro e legalità in città, spostando alcune bancarelle posizionate davanti ai monumenti e piazze storiche di Roma. Questo evidentemente suscita le ire di una minoranza della categoria che ha reagito in modo folle, violento e vile. Ringraziamo le forze dell’ordine e la polizia capitolina che hanno soccorso Andrea immediatamente, con l'auspicio di una severissima punizione per gli aggressori. Forza Andrea, siamo con te". (Rer)