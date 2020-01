Fisco: Gualtieri, Paese non va da nessuna parte se non affronta cappio evasione

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, intervenendo all’evento organizzato dal Pd a Milano “Nord Face”, ha sottolineato l’impegno del governo nella lotta all’evasione fiscale. Rivendicando le misure contenute nella manovra varata a dicembre, Gualtieri ha detto: “Lo abbiamo fatto scegliendo la strada opposta a quella dei condoni, con una scelta di lotta all’evasione fiscale”. “Il nostro Paese non può andare da nessuna parte se non sa affrontare l’enorme cappio da 109 miliardi l’anno di evasione fiscale”, ha aggiunto il ministro, sottolineando però che, anche grazie alla fatturazione elettronica, “dal punto di vista delle entrate, i dati che stiamo riscontrando negli ultimi mesi dell’anno ci dicono che siamo sulla strada giusta e che è possibile recuperare risorse importanti per le politiche pubbliche”. (Rem)