Usa-Iran: fallito attacco contro comandante Pasdaran in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle stesse ore in cui conducevano il raid che ha ucciso il generale Qasem Soleimani a Baghdad, gli Stati Uniti hanno tentato senza successo di eliminare in Yemen un altro importante comandante dei Guardiani della rivoluzione islamica dell’Iran, Abdul Reza Shahlai. Lo rivela oggi il “Washington Post” citando fonti governative. L’operazione era rimasta segreta finora e, secondo il quotidiano, mostra come il raid contro Soleimani facesse parte di un piano più ambizioso e complesso di quanto indicato dall’amministrazione del presidente Usa Donald Trump. Sul tentato assassinio di Shahlai non sono stati tuttavia forniti ulteriori dettagli: non è chiaro se l’attacco sia stato condotto attraverso un drone o con l’uso di uomini sul terreno. Nelle scorse ore sui social network avevano iniziato a circolare voci sulla morte dell’ufficiale, ma le fonti statunitensi del “Washington Post” fanno sapere che l’uomo è ancora vivo. Shahlai è considerato il responsabile della rete finanziaria dei Pasdaran in Yemen, dove l'Iran sostiene le milizie zaidite Houthi che mantengono il controllo della capitale Sana'a. (Res)