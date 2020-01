Siria: rappresentante speciale Onu Pedersen incontra a Roma inviati Ue, Usa e Giappone

- L’Italia ha ospitato oggi a Roma una riunione tra il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, e gli inviati speciali dei paesi dell’Unione europea coinvolti sul dossier (Italia, Belgio, Germania, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito, oltre al Servizio europea di azione esterna), degli Stati Uniti e del Giappone. Secondo quanto si apprende, all’incontro ha preso parte anche monsignor Paul Gallagher, segretario della Santa Sede per i rapporti con gli Stati. Oltre alla riunione plenaria vi sono stati vari incontri bilaterali tra le delegazioni, chiamate a confrontarsi sugli ultimi sviluppi della crisi siriana a partire dalla situazione nel governatorato nord-occidentale di Idlib, con il cessate il fuoco annunciato a partire da domenica 12 gennaio e con l’aggravarsi dell’emergenza umanitaria. I partecipanti hanno discusso anche delle ripercussioni della morte del generale iraniano Qasem Soleimani, capo della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica, ucciso la notte tra il 2 e 3 gennaio scorso in un raid statunitense sull’aeroporto di Baghdad: in Siria l’ufficiale coordinava sul terreno l’azione delle milizie allineate a Teheran. Spazio, infine, allo scenario nel nord-est del paese dopo l’operazione militare "Fonte di pace" lanciata dalla Turchia nell’ottobre del 2019 e i successivi accordi raggiunti da Ankara con Stati Uniti e Russia, e alla difficile situazione economica aggravata dalla crisi nel vicino Libano. L’iniziativa odierna è stata voluta fortemente dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel quadro delle intense attività diplomatiche condotte per il Medio Oriente e del forte interesse per il dossier siriano manifestato già il mese scorso in occasione del Forum Med–Mediterranean Dialogues, quando il titolare della Farnesina ha avuto un lungo incontro con l’inviato Onu Pedersen. (Gmr)