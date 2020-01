Venezuela: Osa approva nuova condanna a "uso della forza" del governo Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) ha approvato una nuova risoluzione di condanna "all'uso della forza" attribuito alle forze di sicurezza del presidente Nicolas Maduro. Il caso è quello legato alla contestata elezione della dirigenza dell'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni, chiuso con due votazioni distinte e tensioni tra l'oppositore Juan Guaidò e le forze di sicurezza. Il documento è stato approvato in sessione straordinaria con 20 voti a favore, cinque contrari e otto astenuti. Le votazioni riflettono alcuni dei cambiamenti di segno politico maturati negli ultimi mesi: a favore del nuovo testo di condanna all'operato del governo di Nicolas Maduro si esprima per la prima volta la Bolivia del governo ad interim di Jeanine Anez, nato dopo le dimissioni di Evo Morales. L'Argentina, che sotto la presidenza di Mauricio Macri è stato tra i paesi più severi nei confronti di Caracas, ha scelto la via dell'astensione. Il nuovo governo di Alberto Fernandez conferma così l'asse strategico con il Messico di Andres Manuel Lopez Obrador che da oltre un anno rivendica la scelta di non ingerenza negli affari interni dei singoli paesi. (segue) (Was)