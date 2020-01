Venezuela: Osa approva nuova condanna a "uso della forza" del governo Maduro (3)

- Il testo della risoluzione si articola in tre punti: 1: "Condannare l'uso della forza e le tattiche intimidatorie da parte del regime di Nicolás Maduro per ostacolare il libero accesso dei deputati dell'Assemblea nazionale alla sessione, convocata per il 5 gennaio 2020 per eleggere democraticamente" i suoi vertici. 2: "Salutare la rielezione di Juan Guaidò come presidente dell'An del Venezuela". 3. -"Rinnovare la richiesta di un rapido ritorno della democrazia in Venezuela e, in tal senso, ribadire la necessità di organizzare elezioni presidenziali inclusive, libere, eque e trasparenti, con un Consiglio elettorale nazionale e una Corte suprema di giustizia rinnovati, che godano di autonomia e indipendenza". Un voto da tenersi alla "presenza di osservatori internazionali indipendenti". (segue) (Was)