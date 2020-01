Riforme: Salvini, referendum su taglio parlamentari per mandare a casa governo

- “Sostenere il referendum sul taglio dei parlamentari, legge che abbiamo promosso e votato in Parlamento, rappresenta anche il tentativo politico e democratico per mandare a casa questo governo pericoloso e incapace". Lo afferma, in una nota, il segretario della Lega Matteo Salvini spiega il senso politico dell’adesione alla richiesta di referendum da parte di alcuni senatori della Lega. "La nostra priorità è restituire la parola agli italiani al più presto”, aggiunge. (Rin)