Legge di Bilancio: Gualtieri, abbiamo salvato preso Paese sull’orlo del baratro (2)

- “Molte delle misure che abbiamo costruito e adottato rappresentano la base di questo lavoro di unificazione e di rilancio, di cui noi dobbiamo essere protagonisti in una grande operazione di implementazione e di riforma”, ha proseguito il ministro Gualtieri, rivendicando poi che molti dei risultati sono stati “raggiunti con una forte dose di discontinuità rispetto all’impostazione del governo dominato dalla Lega”. “Abbiamo ereditato una manovra possibile, quasi già scritta, basata sulla flat fax e i condoni, sul taglio al welfare dei Comuni, sul conflitto con l’Europa, zero misure per lo sviluppo, la crescita e l’innovazione. E siamo riusciti non solo a evitare l’aumento dell’Iva, ma di farlo senza inutili conflitti con l’Europa”, ha concluso Gualtieri. (Rem)