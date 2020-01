Governo: Gualtieri, Nord decisivo per sviluppo Paese

- Intervenendo all’evento organizzato dal Pd a Milano “Nord Face”, il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha sottolineato l’importanza del Nord Italia, che - ha detto - “svolge un ruolo decisivo, perché è il cuore dello sviluppo del Paese. Se non vinciamo la partita dello sviluppo e dell’innovazione qui al Nord, non saremo in grado di vincerla all’interno del Paese”. “Al tempo stesso - ha proseguito il ministro - il Nord svolge una decisiva funzione di ricucitura del Paese, condizione necessaria per il successo di questa operazione di rilancio, che non solo non potrà avere luogo se il Nord non dispiegherà le sue capacità modernizzatrici, ma al tempo stesso richiede anche una capacità specifica di ricomporre e ricucire le fratture interne al Nord”.(Rem)