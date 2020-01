Venezuela: Guaidò saluta con favore sostegno Ue e Gruppo di contatto (6)

- "Allo stesso tempo, l'Ue non risparmierà alcuno sforzo per favorire un processo autentico e inclusivo verso il ripristino della democrazia e dello stato di diritto, attraverso elezioni presidenziali libere ed eque", ha aggiunto Borrell. L'Unione europea, inoltre, incoraggia tutti i membri dell'Assemblea nazionale e tutti gli attori politici a impegnarsi in modo significativo verso una risoluzione pacifica e democratica della crisi e il ripristino dei poteri pubblici. (segue) (Brb)