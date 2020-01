Pd: Zingaretti, nessun accordo su Gualtieri per suppletive Roma

- Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine dell’evento “Nord Face” organizzato dal partito a Milano, ha smentito le indiscrezioni di stampa sull’accordo per candidare il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alle elezioni suppletive nel collegio di Roma 1, per il seggio della Camera lasciato libero da Paolo Gentiloni, a seguito del suo incarico da commissario europeo. “Non esiste al momento alcun accordo o decisione per la candidatura alle elezioni suppletive nel collegio parlamentare di Roma. Ho chiesto a Gianni Cuperlo di valutare una sua disponibilità in tal senso, giudicandola una soluzione autorevole. Stiamo valutando assieme a lui e al gruppo dirigente l’offerta migliore per giungere a un confronto elettorale competitivo e vincente”, ha detto Zingaretti. “Da ieri - ha proseguito il segretario - c'è la data delle elezioni, nei prossimi giorni definiremo assetti, impostazioni e nome per la candidatura. Per queste ragioni considero fuori luogo retroscena e dichiarazioni comparse in queste ore. Come sempre decideremo che fare in piena linearità e trasparenza”. (Rem)