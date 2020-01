Viminale: Lamorgese presiede Comitato per ordine e sicurezza su crisi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha presieduto questo pomeriggio, al Viminale, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica per una analisi della crisi internazionale con riferimento al quadro della sicurezza nazionale. Lo riferisce il Viminale in un comunicato. Presenti i vertici delle Forze di polizia e degli organismi di informazione di sicurezza ed il capo di Stato maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli. (Com)