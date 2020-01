Infrastrutture: Aspi, istituita business unit interna per progettazione e direzione lavori

- Il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia "ha conferito mandato all'amministratore delegato Roberto Tomasi di dare rapido avvio alla gestione diretta delle attività di progettazione e direzione lavori - finora affidate a Spea - attraverso l'istituzione di una specifica 'business unit/divisione' di ingegneria dedicata, a riporto del direttore generale, che potrà avvalersi di tutti i necessari supporti esterni da selezionare, di volta in volta, secondo le procedure previste dalle vigenti normative". La riforma gestionale, spiega una nota, " rientra nell'ambito del processo di trasformazione di Autostrade per l'Italia, già avviato nel corso del 2019. L'interruzione dei rapporti tra Aspi e Spea, con riferimento alle attività di direzione e progettazione lavori, verrà gestito con modalità tali da non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività in corso". (Com)