Alitalia: De Micheli, Fs ha autonomia scelta, aspettiamo piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sia io sia l'ad di Fs siamo stati molto chiari l'altro giorno in commissione. Vediamo il piano e comunque Fs ha un'autonomia di scelta rispetto a quello che sarà il piano che elaborerà il commissario Leogrande". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture Paola De Micheli a margine della sua visita al cantiere della M4 all'aeroporto milanese di Linate rispondendo a chi le ha chiesto se ci siano i margini per coinvolgere Fs nel salvataggio di Alitalia. "Io ovviamente lavoro e continuerò a lavorare per l'integrazione di fatto - ha proseguito il ministro - per quelle che sono le integrazioni fra i nostri hub aerei e le nostre ferrovie, in particolar modo quelle dell'alta velocità. L'intermodalità è fondamentale e questo lo faremo certamente. Se poi ci sarà la partecipazione, credo che sia necessario aspettare il piano". (Rem)