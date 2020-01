Libia: inviato russo Bogdanov, situazione nel paese discussa con ambasciatore Terracciano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin per il Medio Oriente e l’Africa, il viceministro degli Esteri Mikhail Bogdanov, ha avuto uno scambio di vedute sulla situazione attuale nella regione con l’ambasciatore d’Italia nella Federazione Russa, Pasquale Terracciano. Lo si apprende da una nota del ministero degli Esteri di Mosca, in cui si aggiunge che la conversazione si è incentrata prevalentemente sulla crisi che sta interessando la Libia. “Le due parti hanno ribadito la necessità di uno sforzo comune da parte della comunità internazionale nel tentare di risolvere in maniera rapida e pacifica il conflitto attualmente in corso nel paese”, si legge nel documento. (Rum)