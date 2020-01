Campania: Ciarambino (M5s), De Luca toglie rifiuti a Napoli e avvelena provincia

- "Quello che conta, per De Luca, non è il benessere e la salute dei cittadini della Campania, ma solo millantare operazioni di facciata". Lo ha dichiarato il capogruppo campano del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. Che in una nota ha attaccato il presidente della Regione: "Ergersi a eroe dicendo di aver ripulito le strade di Napoli, per poi sversare 600 tonnellate di tal quale in un impianto che va a infestare l'aria in un territorio già martoriato è pura ipocrisia. Bruciare rifiuti dei cassonetti in un inceneritore omologato per il secco e già al limite della sua capacità, equivale a liberare nuove emissioni nell'aria di Acerra e dei tanti comuni limitrofi che già pagano da troppo tempo le scelte scellerate delle politiche ambientali e inceneritoriste di Bassolino, Caldoro e dello stesso De Luca". (segue) (Ren)