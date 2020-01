Campania: Ciarambino (M5s), De Luca toglie rifiuti a Napoli e avvelena provincia (2)

- Ciarambino ha poi aggiunto: "Siamo a pochi mesi dalla scadenza delle peggiore consiliatura della storia della Campania, insieme a quella del centrodestra di Caldoro, e ancora una volta si ricorre a una soluzione emergenziale. La verità è che oggi non ci troveremmo in queste condizioni, se solo si fosse dato attuazione al piano rifiuti e alla relativa legge regionale, datati entrambi 2016 e paradossalmente entrambi a firma di De Luca. Senza riduzione del rifiuto a monte, una raccolta differenziata spinta e impianti compost, non si darà mai vita a una vera economia circolare, unico superamento di quella strategia inceneritorista che accomuna De Luca al centrodestra di Caldoro, Cesaro e Salvini". (Ren)