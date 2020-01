Venezuela: procuratore generale, nuova dirigenza porta An verso normalità democratica

- L'elezione dell'oppositore Luis Parra a nuovo presidente dell'Assemblea nazionale (An), avvenuta a inizio mese, è un passo importante per il ristabilimento della democrazia in Venezuela. Lo ha detto il procuratore generale Tarek William Saab invitando la comunità internazionale a interrompere le "ingerenze" nella vita politica interna del paese. "Salutiamo la nuova giunta direttiva dell'An, composta dal presidente Luis Parra, dal primo vicepresidente Franklin Duarte, dal secondo vicepresidente José Gregorio Noriega, e dal segretario Negal Morales", ha detto William Saab. L'incarico di speaker dell'An è conteso dall'autoproclamato presidente ad interim del paese, Juan Guaidò, grazie a una votazione riconosciuta da un segmento importante della comunità internazionale. L'appoggio che le istituzioni politiche e giudiziarie venezuelane mostrano a Parra potrebbe aprire a un ripristino della funzione legislativa dell'An, la cui attività è da tempo disconosciuta dal governo. (segue) (Brb)