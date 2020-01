Venezuela: procuratore generale, nuova dirigenza porta An verso normalità democratica (2)

- Per William Saab l'elezione di Parra dà il via a un "processo di reistituzionalizzazione" del paese. "Si apre un nuovo scenario nel quale il potere legislativo deve unirsi al processo di normalizzazione democratica che stiamo consolidando", ha aggiunto. Il titolare della procura ha chiesto "a tutte le istituzioni" di appoggiare il processo di transito dell'An verso quella situazione di legalità che Caracas non riconosce. L'An è considerata dall'esecutivo esautorata dalle sue funzioni in virtù di una risoluzione della Corte suprema (Tsj) del 5 gennaio del 2016. Una sentenza con cui il Tsj riteneva illegittima la decisione del parlamento di mantenere nel loro incarico tre deputati dello stato Amazonas, sulla cui elezione erano state rilevate presunte irregolarità. Attualmente le funzioni del parlamento sono svolte dalla Assemblea nazionale costituente (Anc), l'organo nato nel 2017 per iniziativa del governo contro il volere delle opposizioni. (segue) (Brb)