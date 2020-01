Venezuela: procuratore generale, nuova dirigenza porta An verso normalità democratica (3)

- Il funzionario ha inoltre posto l'accento sullo sforzo compiuto dall'Assemblea nell'eleggere la nuova dirigenza "nonostante gli attacchi" degli Stati Uniti. L'amministrazione di Donald Trump, ha attaccato William Saab, sono arrivati a "minacciare i deputati per obbligarli ad eleggere il loro candidato" come presidente dell'An. "E ancora più grave, il fatto che alti funzionari statunitensi abbiano dichiarato che stanno pagando a membri dell'aula le loro spese. Ditemi se questa non si chiama corruzione", ha detto il procuratore rimandando ad alcune rivelazioni dichiarazioni attribuite in settimana all'inviato speciale Usa per il Venezuela, Elliot Abrams. In questo contesto, William Saab ha chiesto alla comunità internazionale di "smettere di intromettersi negli affari interni del Venezuela". "Ricorrere alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità o l'indipendenza politica di qualisasi stato è un oltraggio alla Carta delle Nazioni Unite e dei trattati internazionali sui diritti umani", ha proseguito. (segue) (Brb)