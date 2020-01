Ambiente: Campidoglio, stop a veicoli più inquinanti sabato, domenica e lunedì

- In seguito al superamento dei limiti di legge dei valori di pm 10, è stata emanata l'ordinanza della sindaca che prevede la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti anche nelle giornate di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 gennaio. "Nello specifico - si legge in una nota del Campidoglio - il provvedimento (oltre ai divieti già previsti dalla Dcs n. 4/2015) stabilisce per i giorni 11 e 12 gennaio dalle ore 7.30 alle 20.30 la limitazione della circolazione veicolare nella ztl fascia verde di Roma per: ciclomotori e motoveicoli euro 0 ed euro 1; autoveicoli benzina euro 0, euro 1 ed euro 2; autoveicoli diesel euro 0, euro 1 ed euro 2. Inoltre, nelle stesse giornate di sabato 11 e domenica 12 gennaio, dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per: autoveicoli diesel euro 3. Lunedì 13 gennaio è previsto il divieto della circolazione dalle ore 7.30 alle 20.30 per: ciclomotori e motoveicoli euro 0 ed euro 1; autoveicoli benzina euro 2 e dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per: autoveicoli diesel euro 3. Previste anche limitazioni per la temperatura degli impianti termici. Restano in vigore le disposizioni stabilite con precedente ordinanza per la giornata di oggi, venerdì 10 gennaio". (Com)