Craxi: Sala, aspetto proposte anche dal Consiglio comunale

- Le proposte per le commemorazioni per la morte di Bettino Craxi vengano anche dal Consiglio comunale. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della sua visita al cantiere della M4 all'aeroporto di Linate. "Io sto invitando il Consiglio comunale a fare delle proposte" ha spiegato Sala sottolineando che "io non mi voglio opporre all'idea della via, ma mi sembra un filo riduttivo in questo momento di grande dibattito che deriva da un anniversario particolare e dal film. Quindi c'è attenzione, mi chiedo anche se a livello di Consiglio comunale di Milano può essere il momento di affrontare la questione". "Io la metto non tanto sul dibattito per eludere la questione della via, ma perché mi sembra molto più sensato affrontare dialetticamente il tema Craxi dopo che è passato un periodo di tempo tale per cui spero si possa affrontare con più serenità" ha concluso il sindaco.(Rem)