Scuola: Azzolina, va migliorata ma non stravolta, semplificare burocrazia

- La scuola italiana "va migliorata ma non stravolta" grazie a decisioni rapide e ad un processo di semplificazione. E' quanto afferma il neo ministro all'Istruzione, Lucia Azzolina, dopo la cerimonia di giuramento al Quirinale insieme al collega, Gaetano Manfredi, che sarà a capo del dicastero dell'Università e della Ricerca. "Da oggi comincia un lavoro nuovo al ministero. Cambia il ruolo, aumentano le responsabilità, ma lo spirito è lo stesso con cui ho avviato la mia attività già da sottosegretaria: determinazione, ascolto, tanta passione per un mondo che sento mio. E una convinzione: la scuola italiana funziona. Va migliorata, ma non stravolta", scrive Azzolina su Facebook. Secondo l'esponente del Movimento cinque stelle (M5s), la scuola necessita di "cura, semplificazione, rapidità nelle decisioni, di visione", ma anche di "concretezza". Il neo ministro assicura di volere fare in modo che il suo dicastero "torni ad essere un punto di riferimento operativo per le scuole". Per questo, ha aggiunto, "daremo supporto a chi tutti i giorni sta nelle segreterie, negli uffici di dirigenza, nelle classi e spesso deve correre dietro alla burocrazia, ai ricorsi, alle disfunzioni del sistema. Soprattutto metterò gli studenti al centro di ogni mia decisione. La scuola è per loro".(Rin)