Ercolano (Na): sequestrati 35 kg di pesce spada venduto abusivamente in strada

- Stamattina, il personale della Guardia costiera di Torre del Greco e Portici (Na), nell’ambito delle consuete attività di controllo della filiera della pesca a tutela dei prodotti ittici e del consumatore ha intercettato, lungo la viabilità cittadina di Ercolano, un venditore abusivo dedito alla vendita di pesce spada. L’autovettura del trasgressore è stata così affiancata da quella dei militari che, dopo aver verificato la presenza di otto esemplari di pesce spada di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione dello stock ittico, hanno contestato l’illecito possesso del prodotto ittico con elevazione del processo verbale di contestazione nei confronti del detentore e sequestro del prodotto ittico. Gli esemplari di pesce spada, per un peso totale di 35 kg circa, a seguito dell’ispezione del medico veterinario dell’azienda sanitaria locale Na3 Sud di Portici sono stati valutati non idonei al consumo umano dal medico competente e pertanto avviati alla distruzione.(Ren)