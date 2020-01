Autostrade: Zingaretti (Pd), su ritiro concessioni penso troveremo sintesi con alleato di governo

- Il segretario del Pd Nicola Zingaretti è convinto che la maggioranza di governo riuscirà a trovare una sintesi sul tema del ritiro delle concessioni ad Autostrade. Sul tema - ha detto arrivando all’evento “Nord Face” organizzato dal partito a Milano - “la posizione del Pd è chiarissima: credo che sia stato molto giusto da parte del governo, con il provvedimento prima di Natale, rendere il pubblico, lo Stato, più forte nel rapporto con i concessionari. Non un concessionario, ma tutti i concessionari, perché le concessioni sono un rapporto tra lo Stato e i privati e lo Stato deve garantire i concessionari, ma soprattutto pensare alla sicurezza dei cittadini e quindi che in questo rapporto che lo Stato sia più forte è corretto. Poi nel merito delle concessioni, come deve avvenire in uno stato di diritto, si guarda al merito. Le concessioni sono fatte anche di norme, di vincoli, di regole. Se qualcuno le ha rispettate bene, se non le ha rispettate se ne prenderanno i provvedimenti”. “Il governo - ha proseguito - sta avviando queste verifiche e nel merito si prendono le decisioni, non con preconcetti, ma senza far finta che non sia accaduto nulla. È giusto controllare ed è giusto che in questo controllo vengano rispettati i diritti degli attori privati che partecipano alle concessioni, senza alcuna discriminazione, ma anche con il diritto dello Stato di dire ai cittadini che camminano sulle strade che stiamo controllando la loro sicurezza”. A chi gli faceva notare che la posizione del Movimento 5 Stelle sul ritiro delle concessioni è più radicale, Zingaretti ha replicato: “Che ci sia un dibattito è normale, ma, come sta accadendo sulla prescrizione, le alleanze sono fatte per trovare una sintesi. E penso che questa sintesi si faccia”. (Rem)