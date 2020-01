Scuola: Azzolina, avviare "quanto prima" tavolo per rinnovo contratti

- E' necessario avviare "quanto prima" il tavolo sindacale per il rinnovo dei contratti dei docenti. Ne è convinta il neo ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, dopo avere giurato nel pomeriggio al Quirinale. In un post su Facebook, Azzolina dichiara di volere puntare ad avviare "quanto prima il tavolo per il rinnovo del contratto: è urgente". Azzolina ha chiarito quali saranno i dossier più significativi su cui intende lavorare. Sui concorsi per gli insegnanti, "lavoreremo subito ai bandi per la scuola dell’infanzia e primaria, per la secondaria (ordinario e straordinario), per i docenti di religione. Dobbiamo scriverne quattro. Ho già messo al lavoro la mia squadra, in raccordo con le strutture del ministero". Il neo ministro dell'Istruzione intende stilare "rapidamente i provvedimenti attuativi del decreto scuola". "Primi fra tutti – ha chiarito - il nuovo regolamento per velocizzare la chiamata dei supplenti e quello per la ‘call’ che consentirà a chi vuole subito il ruolo e il contratto a tempo indeterminato di poter andare a insegnare volontariamente anche in un’altra regione diversa dalla propria".(Rin)