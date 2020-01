Iran-Ucraina: ministro Esteri Prystaiko, Kiev punta a esaminare in patria scatole nere del Boeing 737

- L'Ucraina vuole che i dati registrati nelle scatole nere del Boeing 737 della Ukraine International Airlines, schiantatosi nei giorni scorsi in Iran, vengano decriptate a Kiev. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Vadjm Prystaiko in conferenza stampa. "Stiamo decidendo con gli iraniani dove andranno le scatole nere; se saranno decriptate in Iran. Noi vogliamo che vengano decriptate a Kiev", ha dichiarato il ministro. Secondo quanto spiegato, nell'ultima conversazione tra i piloti e i controllori del traffico aereo, il volo decollato da Teheran e diretto a Kiev stava procedendo in maniera normale prima dello schianto. "Abbiamo avuto questa informazione oggi. Abbiamo avuto pieno accesso alla conversazione", ha dichiarato Prystaiko. (segue) (Res)