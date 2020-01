Iran-Ucraina: ministro Esteri Prystaiko, Kiev punta a esaminare in patria scatole nere del Boeing 737 (2)

- Il ministro Prystaiko ha inoltre confermato all'emittente televisiva ucraina "Nash" che l'Iran ha dato all'Ucraina accesso a tutte le registrazioni ed ai resti dei frammenti del Boeing 737 della Ukraine International Airlines. "Ci sono parti bruciate dell'aereo, ci sono alcune parti che richiedono uno studio molto accurato", ha spiegato, aggiungendo che ci sono ancora alcune parti importanti del velivolo che non sono state ritrovate e "gli iraniani, in primis, stanno lavorando su questo". Secondo il ministro, Kiev conta di poter creare "una coalizione internazionale" per indagare sulle cause dello schianto dell'aereo in Iran. Al momento, secondo il ministro ucraino, non ci sono ragioni per affermare che sia stato un atto terroristico a causare lo schianto dell'aereo. (Res)