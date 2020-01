Commercio Roma: Giro (FI), solidarietà a Coia per vile aggressione

- Il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, esprime solidarietà al presidente della Commissione commercio di Roma, Andrea Coia, "per la vile aggressione di alcuni facinorosi che nulla hanno a che vedere con la nobile e storica attività degli urtisti a Roma". "Sono stati individuati e denunciati dalla Polizia Municipale - aggiunge Giro - che ha prestato soccorso al consigliere dei 5 Stelle? Vedere alcune (non tante) bancarelle addossate al Pantheon e alla Fontana di Trevi mi sembra incompatibile col decoro, ma cosa ne diciamo dei cumuli di immondizia sparsi ovunque nella città dal centro fino alle periferie? Perché la sindaca non dimostra la stessa tenacia che sta esibendo con gli urtisti nel ripulire la città?". (Com)