Ucraina-Iran: Teheran accusata di abbattimento Boeing 737, Kiev esige chiarezza

- Nuova giornata di accuse e smentite sulla vicenda del Boeing 737 della Ukraine International Airlines, schiantatosi due giorni fa nei pressi della capitale iraniana Teheran. Tutte le 176 persone a bordo del velivolo, decollato da Teheran e diretto a Kiev, sono decedute nell'impatto. Al momento sono in corso indagini per valutare le cause dell’incidente, anche se secondo Usa e Canada sarebbe stato un missile iraniano ad abbattere il velivolo. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha riferito che l'Alleanza atlantica non esclude "che l'aereo possa essere stato abbattuto dal sistema delle difese aeree iraniane". Dello stesso avviso il primo ministro canadese Justin Trudeau, secondo cui l'aereo ucraino è stato abbattuto da un missile iraniano. Dei 176 passeggeri deceduti a seguito dello schianto, ben 138 erano cittadini canadesi. "Abbiamo informazioni provenienti da più fonti, compresi i nostri alleati e la nostra stessa intelligence. Le prove indicano che l'aereo è stato abbattuto da un missile terra-aria iraniano", ha detto il premier durante una conferenza stampa a Ottawa. (segue) (Res)