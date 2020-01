Ucraina-Iran: Teheran accusata di abbattimento Boeing 737, Kiev esige chiarezza (2)

- L’ambasciatore dell’Iran in Italia, Hamid Bayat, ha difeso le ragioni di Teheran in una conferenza stampa organizzata oggi a Roma in merito all'incidente aereo. Il diplomatico ha parlato di "false accuse”, di fronte alle quali l'Iran si è già trovato in passato. Le ricostruzioni fatte in questi giorni dai media occidentali e avallate dai governi di Stati Uniti e altri paesi sul possibile abbattimento da parte di un missile sarebbero dunque prive di fondamento. “Noi abbiamo dichiarato la nostra disponibilità a costituire un comitato congiunto con la presenza di esponenti di Iran, Canada, Ucraina e la compagnia Boeing per esaminare insieme i contenuti delle scatole nere", ha chiarito Bayat. Dal canto loro gli Stati Uniti, secondo quanto dichiarato dal segretario di Stato, Mike Pompeo, ritengono inequivocabilmente che sia stato un missile iraniano a provocare lo schianto del Boeing. (Res)