Farnesina: seconda sessione plenaria del Dialogo strategico Italia-Usa

- Italia e Stati Uniti hanno rinnovato il loro perdurante impegno a rafforzare i rapporti bilaterali nel corso della seconda sessione plenaria a livello alti funzionari del Dialogo strategico Italia-Usa, ospitata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale a Roma l’8-9 gennaio 2020. E' quanto emerge dal comunicato congiunto diffuso dalla Farnesina al termine della sessione dei lavori. Il Dialogo strategico, con un focus sul miglioramento della sicurezza e della stabilità nella regione del Mediterraneo, era stato avviato il 30 luglio 2018 alla Casa Bianca dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Presidente Donald Trump. L’impegno di Italia e Stati Uniti è volto a potenziare ulteriormente la loro lunga tradizione di cooperazione a favore della sicurezza e della stabilità globali. Rappresentanti di diverse amministrazioni italiane e statunitensi hanno preso parte alle due giornate di lavoro articolate in riunioni dei gruppi tematici, tenutesi l’8 gennaio, ed in una sessione plenaria, seguita da una colazione di lavoro ospitata dall’ambasciatore degli Stati Uni in Italia, Lewis M. Eisenberg, il 9 gennaio. (segue) (Com)