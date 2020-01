Farnesina: seconda sessione plenaria del Dialogo strategico Italia-Usa (2)

- Italia e Stati Uniti hanno approfondito le seguenti aree di collaborazione: crisi regionali, in particolare la Libia, invitando tutte le parti a una de-escalation delle attività militari e a cogliere l’opportunità per trovare una soluzione politica a beneficio di tutti i libici; contrasto alle minacce terroristiche nei confronti dell’Europa e degli Stati Uniti; cooperazione nel campo della sicurezza e della difesa nella regione del Mediterraneo, inclusa l’importanza di incrementare l’impegno della Nato nella regione stessa e con i Paesi del Sahel; rafforzamento della sicurezza energetica in Europa e altre sfide strategiche globali, in particolare quelle poste da Paesi che non condividono la piena adesione di Italia e Stati Uniti ai principi della democrazia, della libertà individuale, allo stato di diritto e al rispetto dei diritti umani. A conclusione della sessione del Dialogo Strategico, l'Italia e gli Stati Uniti hanno riaffermato il loro perdurante impegno a rafforzare i rapporti bilaterali. (Com)